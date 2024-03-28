موسكو: لم نتلق أى مقترح فرنسى بشأن التعاون فى مكافحة الإرهاب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى مقترحات ملموسة من فرنسا بشأن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت زاخاروفا - تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن مبادرة لتعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب - "وزارة الخارجية الروسية لم تتلق حتى الآن أى مقترحات ملموسة من الجانب الفرنسي، فى إطار ما هو متفق عليه بشأن التعاون الثنائى بين البلدين فى مكافحة الإرهاب الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واستذكرت موقفا مماثلا وقع "عندما تحدث الرئيس الفرنسى عن مبادرات معينة لمحادثات السلام"، موضحة أنه عندما سُئل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سابقًا عن هذه المبادارات أكد أنه لا يعرف شيئًا عن ذلك الأمر، "ولا حتى ما يكفى للتوصل إلى نتائج أولية تخص هذا الشأن"، بحسب قولها.