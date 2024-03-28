الطب الشرعى يبرأ دينا فؤاد ويثبت عذريتها.. أحداث الحلقة 17 من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، ظهور تقرير الطب الشرعي الخاص بعزرية حنان الغرباوي، والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد وذلك بعد القبض عليها في شقة مشبوهة، والذي أثبت بأنها عزراء، فضلا عن تناولها مادة مخدرة، جعلتها غير واعية لتصرفتها، وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها وتبرأتها من كل التهم المنسوبة إليها.

مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" الحلقة 17

وانطلقت منذ قليل، الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، ببطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وشهدت الحلقة 16 من المسلسل عرض عبد ربه (رياض الخولي) لحنان الغرباوي أثناء حبسها بتهمة الدعارة، بأن يتزوجها مقابل أن تخرج من هذه القضية، واستقبلت حنان الغرباوي العرض بصدمة شديدة، نظرا لأنها كانت تعتبره في مقام والدها ولم تظن أنه سيطلب منها هذا الطلب.

مسلسل حق عرب

كما شهدت إرسال بلطجية لإحضار عرب السويركي لمازن، وبالفعل حدثت مشاجرة بين عرب وهؤلاء، وتم إطلاق النار عليه واصيب بطلقة في ذراعه، ولكن حضرت الشرطة إلى المكان ففروا هربا د، وقام السويركي بالهرب أيضا.

مسلسل حق عرب

ولجأ إلى "منير مكرم" لاسعافه بعيدا عن المستشفي حتى لا يتم تحرير محضر، وتحمل الآلام إزالة الرصاصة من ذراعه بدون بنج.

مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 16

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، غدر صديقه حنان الغرباوي (منى) بها والشهادة ضدها أمام النيابة والتأكيد على أن حنان تعمل في أعمال المنافية للآداب، وأعمال الدعارة منذ زمن، وبهذا اثبتت التهمة عليها أكثر، ونكرت أمام النيابة بأنها قد تكون قد ذهبت معها كيفما فعلت في الحقيقة، وهذا بالاتفاق مع رباح ابو الدهب، وعلي شقيق السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.