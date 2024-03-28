الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدو يعدد مكاسب بيراميدز من تجديد عقد كريم حافظ

كريم حافظ
كريم حافظ

كشف محمد ناجي جدو، المدرب المساعد لفريق بيراميدز، المكاسب التي حققها النادي من التجديد للظهير الأيسر كريم حافظ.

وشدد جدو في تصريحات صحفية، على أهمية اللاعب بالنسبة للنادي والجهاز الفني للفريق السماوي.

وأوضح جدو أن كريم حافظ لاعب مهم ومميز للغاية، مؤكدا على أن وجوده إضافة كبيرة للغاية بالنسبة للفريق خاصةً أنه يمتلك تجربة احترافية مميزة في أوروبا فضلًا عن خبراته الدولية بعد مشاركته مع منتخب مصر.

وأبدى جدو سعادته بتجديد تعاقد اللاعب، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على استقرار اللاعب وظهوره بمستوى مميز للغاية خلال الفترة المقبلة التي تحتاج لتركيز جميع اللاعب في ظل المنافسة على بطولة الدوري.

وأعلن بيراميدز عن تجديد التعاقد بشكل رسمي مع كريم حافظ الظهير الأيسر، في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي للفريق، وسبقها الإعلان عن تجديد المدافع الدولي أسامة جلال ومحمد حمدي الظهير الأيسر، والجناح إسلام عيسى.

من جانبه عبر كريم حافظ عن سعادته بالاستمرار مع الفريق، مؤكدا أن في صفوف نادي بيراميدز أمر رائع وتجربة مميزة وانضمامه إليه كان خطوة مهمة في مشواره.

وأضاف أن تعاقده لم يأخذ جهدا أو وقتا للتفكير، لأن كل عوامل النجاح متوفرة في النادي، وطموح بيراميدز بلا حدود والنادي ولد عملاقا واستطاع أن يؤسس لنفسه مكانة كبيرة على المستوى المحلي والقاري.

شدد على أن الجميع في بيراميدز عائلة واحدة واللاعبون يد واحدة وتعاهدوا على بذل أقصى جهد للفوز دائما وتحقيق أهداف النادي، وأمامهم مشوار صعب في الدوري بعد التوقف الدولي والأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للفوز بكل المباريات والاستمرار في المنافسة من أجل تحقيق اللقب.

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