داعية يؤكد ضرورة مشورة أهل البيت فى الأمور الدنيوية (فيديو)

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، ضرورة مشورة أهل البيت والزوجة والأولاد في الأمور الدنيوية، مستشهدًا بالقول:"وما هلك أحد عن مشورة".

وأشار عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُبَث على قناة "dmc"، إلى أن النبي (ص) حين وصل بالصحابة إلى أرض بدر، قرر أن يعسكر في مكانه ويفتح باب الحوار وبالفعل قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أمنزلًا أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه، ولا نقصر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟".

وأوضح عبدالمعز أن النبي محمد رد عليه قائلًا: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة"، فأشار إلى النبي محمد بتغيير موضع معسكره ليحولوا بين جيش قريش وماء بدر، وكان معه لواء الخزرج يوم بدر.