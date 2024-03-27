أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": من الضرورى ربط مفاهيم السنة بدلالات القرآن

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه من الضروري ربط مفاهيم السنة بدلالات القرآن، وهذا الربط منهج غائب الآن، معبرًا: "علشان نفهم السنة لا بد أولًا أن يكون لدينا وعي بالقرآن ولدينا وعي بتدبر القرآن، لكن المشكلة أننا ننظر إلى أحاديث كثيرة بعيدًا عن دلالات القرآن، دي قضية خطيرة، دي قضية مصيرية، بعض العلماء يقولون بأن القرآن ليس صريحًا في عذاب القبر مش قاطع في عذاب القبر، ولكن الذي جعل أهل السنة يقولون بعذاب القبر هو الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي".

ربط السنة بالقرآن

وأكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن آية "هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلًا"، تعني أن الله منح الإنسان حرية الاختيار في الإيمان أو الكفر، ولكن مع هذا الاختيار وضح الله عز وجل عواقب هذا الاختيار.

عذاب يوم القيامة

وتابع "أفلاطون كان يقول لو لم يكن في الآخرة عذاب فما أسعد الأشرار، أي أنه إذا كان الجميع منعمًا في الآخرة، فهذا يعني الذين انساقوا وراء ملذاتهم وشهواتهم في الحياة الدنيا سوف يكونون في نفس مكانة العباد الطائعين، لذا العقاب في الآخرة أمر عادل".