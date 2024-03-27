الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

حماس
حماس

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن فرض عقوبات على شبكة تمويل مرتبطة بحماس تضم شخصين و3 كيانات. 

وبحسب وكالة رويترز الإخبارية، أن أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس وشركائها. 

وقالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على شخصين لتقديمهما الدعم المالي لشبكة إعلامية تقول الحكومة إنها تدعم حركة حماس الفلسطينية. 

وقالت وزارة الخزانة، في بيان الأربعاء إن عظمة سلطانة ومصطفى عياش فرضت عليهما عقوبات بموجب سلطات سيخضع كلاهما لتجميد كامل لأصولهما لدعمهما شبكة "غزة الآن" الإعلامية.
جمع الأموال المتحالفة مع حماس 

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إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

وقالت وزارة الخزانة، في بيان إن الولايات المتحدة فرضت أيضًا يوم الأربعاء عقوبات على ما وصفتها بشبكة لجمع الأموال متحالفة مع حركة حماس.

وحظرت بريطانيا حماس في 2021 وبموجب قانون الإرهاب، فإن أي شخص يعبر عن دعمه للجماعة أو يرفع علمها أو يرتب اجتماعات للمنظمة سيكون مخالفًا للقانون.

وقالت شارلوت فير، وزيرة الخزانة البريطانية الصغيرة، إن المملكة المتحدة وشركاءها ملتزمون بقطع مصادر التمويل عن حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وأي جهات أخرى. 

المتحدث باسم اليونيسف يحذر من "اليأس" والمعاناة النفسية التي يعاني منها أطفال غزة

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إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

وفي ظل استمرار الحرب في غزة واستمرار القصف الإسرائيلي العنيف، قال متحدث باسم وكالة رعاية الأطفال التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن المعاناة النفسية لأطفال غزة عميقة للغاية لدرجة أن البعض يأمل في الموت سريعًا هربًا من "الكابوس".

وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، الموجود في القطاع: "إن ما لا يوصف يُقال بانتظام في غزة الآن"، وبعد لقائه بالشباب الاثنين قال لوكالة فرانس برس إن العديد من المراهقين قالوا إنهم "يائسون للغاية من أن ينتهي هذا الكابوس لدرجة أنهم يأملون أن يُقتلوا".

وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات وزارة الخزانة حركة حماس

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رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

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