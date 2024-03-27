الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم بالاتجار في البشر بالإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالبشر.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1078 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، يفيد بضبط المتهم.


وتبين من التحقيقات، ورود معلومات لإدارة حماية الآداب بإنشاء المتهم " م.ف.ال" سائق، بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالإعلان عن نفسه لتشغيل الفتيات بمقابل مادي، مستخدمًا في ذلك هاتفه المحمول.

وقام المتهم بالعرض على المجني عليها " ج.ع.م" 16 عاما، وتم تقين الإجراءات وضبط المتهم وبصحبته المجني عليها، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وأنه استغل المجني عليها كونها طفلة لا يتعدى 18 عامًا، مستغلاً في ذلك حاجتها للمال.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد حماية الآداب فيسبوك

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