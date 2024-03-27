قاض أمريكى يمنع ترامب من توجيه انتقادات علنية بقضية ستورمى دانييلز

أصدر قاض يتولى النظر في قضية دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أموالا لشراء تكتّم ممثلة أفلام إباحية عن علاقة جنسية تقول إنها جمعتها به، قرارًا يمنع فيه المدّعى عليه من الإدلاء بتصريحات علنية ضد أشخاص على صلة بالمحاكمة.

وحسب وكالة "فرانس برس" فقد أمر القاضي خوان ميرشان، ترامب بعدم توجيه انتقادات علنية لأشخاص يحتمل أن يكونوا شهودًا أو مدّعين عامين أو أفرادًا في هيئة المحكمة أو عائلاتهم أو محلّفين.

وتأتي الخطوة بعد ساعات قليلة من توجيه ترامب انتقادات لاذعة للقاضي وابنته في سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشال".

ووصف الرئيس السابق ميرشان بأنه "كاره حقيقي لترامب"، معتبرا أن اسم ترامب يسبب له حالة "اختلال خطيرة جدا".

وتابع الملياردير الجمهوري المرشّح عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024 قائلا: "هو يكرهني.. عليه أن يتنحى، لا يمكنه أن يوفر لي محاكمة عادلة"، مشيرا إلى أن ابنة ميرشان هي "مسئولة تنفيذية رفيعة" في شركة تابعة لنائب ديمقراطي ليبرالي.

وميرشان هو ثالث قاض مشرف على قضية تستهدف ترامب يصدر أمرا يمنعه من الإدلاء بتصريحات علنية ضد أشخاص على صلة بالمحاكمة.