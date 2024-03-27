الخارجية الأمريكية: لم نصل لتقييم نهائى يؤكد انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب الدولية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تصل بعد إلى تقييم نهائي حتى الآن يؤكد انتهاك إسرائيل قوانين الحرب الدولية، مضيفة أن التقييم لازال مستمرا حتى هذه اللحظة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، أمس الثلاثاء - أنه من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو المقبل في إطار مذكرة للأمن القومي في فبراير تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.

وأضاف ميلر "تقييم مدى التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني مستمر، ولم نخلص إلى نتيجة نهائية".

وتابع: "الخطوة التالية هي أنه من المقرر أن نقدم للكونجرس تقريرا، وهو الشيء التالي الذي تتطلبه هذه المذكرة في الثامن من مايو، حيث سنتناول هذه القضايا بتفصيل أكبر".

يذكر أن المذكرة لا تفرض شروطا جديدة على كيفية استخدام العتاد العسكري الأمريكي، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس في غضون 90 يوما عن مدى التزام الدول بالمتطلبات.

وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل.. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.

ورصدت جماعات لحقوق الإنسان عددا من حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي في غزة، لكن حتى الآن، تقول إدارة بايدن إنها لم تتوصل لتقييم يؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.