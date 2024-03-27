الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى: انهيار جسر فرانسيس الاستراتيجى يثير تساؤلات حول سلامة الملاحة (فيديو)

انهيار جسر فرانسيس
انهيار جسر فرانسيس الاستراتيجى

في تطور مفاجئ، شهد جسر فرانسيس الاستراتيجي بولاية ميريلاند الأمريكية، الذي يمر عبره أكثر من 11 مليون مركبة، انهيارًا غامضًا عقب اصطدام سفينة حاويات ضخمة ترفع العلم السنغافوري به.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن تحمل الحكومة الفيدرالية لتكاليف إعادة إعمار الجسر، مشيرًا إلى أن هذا الحادث سيكون له تأثير بالغ على حركة التجارة وأنه أسفر عن وقوع ضحايا.

كما نقل موسى عن بايدن تصريحات تفيد بأنه استخدم الجسر مرارًا عبر القطار، وهو ما أثار جدلًا واسعًا نظرًا لعدم وجود خطوط للسكك الحديدية على الجسر.

وطرح موسى تساؤلًا حول كيفية تمكن قبطان السفينة من الاصطدام بالجسر رغم وجود الخرائط والإشارات الإرشادية، مما يثير الشكوك حول دقة وكفاءة نظم الملاحة البحرية.

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