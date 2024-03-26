الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بدون سابق إنذار.. بعد قليل عرض الحلقة الأولى على DMC

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

ينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان آسر ياسين عرض الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار والتي تعرض اولى حلقاتها اليوم الثلاثاء في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة  DMC وهو العرض الاول للمسلسل على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة على قناة DMC Drama.

 

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موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين على DMC drama

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل بدون سابق انذار على DMC

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

 مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 1

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

ويعاد مرة آخرى في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على DMC.

كما روجت منصة watch it الي تتر بوسترات مسلسل بدون سابق إنذار لذلك فإنه من المقرر عرضه على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاولي

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

 

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