الثلاثاء 26 مارس 2024
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عالم

استشهاد عيسى الهباش شقيق قاضى قضاة فلسطين وابن شقيقته فى غارة إسرائيلية

قاضي قضاة فلسطين
قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش

استشهد عيسى الهباش، شقيق قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، وابن شقيقته الشهيدة عائشة الهباش، بغارة إسرائيلية استهدفتهما أثناء قيامهما برفع أنقاض منزلهما.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أنه تم استهداف الشهداء خلال رفع أنقاض العائلة بعد استهدافه قبل نحو أسبوع، حيث استشهدت عائلة شقيقة الهباش وعدد من أبناء عمومته.

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استشهاد 27 فردًا من عائلة الهباش

والخميس، استشهد 27 فردا من عائلة الهباش بينهم شقيقته.

وتقدم محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء للدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي القضاة، في استشهاد ٢٧ فردًا من عائلته بينهم شقيقته، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأدان نقيب السادة الأشراف واستنكر بشدة ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني، ما يسفر عن سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، مطالبًا المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة بالتدخل بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية.

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ودعا نقيب السادة الأشراف إلى ضرورة تكاتف الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الغاشم للكيان الصهيونى المحتل، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

قاضي قضاة فلسطين عيسى الهباش غارة اسرائيلية عائلة الهباش العدوان الإسرائيلى

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