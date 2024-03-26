اتحاد الصناعات: انخفاض فى أسعار السلع والمنتجات وسيستمر

علق كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع التجار والمنتجين بشان أسعار السلع.



وأضاف “الدسوقي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم "، إنه هناك إجراءات اقتصادية قوية تم اتخاذها في الدولة المصرية.

وتابع: "الأسعار في طريقها للانخفاض بشكل كبير وسيكون هناك انخفاض في أسعار مختلف أنواع السلع وليس الأساسية فقط، وهناك انخفاض في الأسعار بشكل تدريجي، ولا توجد بضائع متوقفة في الموانئ ودائرة العمل مستمرة".

واختتم: “هناك اجتماعات دورية ومستمرة منذ 10 أيام بين الدولة والمنتجين واتحاد الصناعات والغرف التجارية لبحث آليات خفض الأسعار”.