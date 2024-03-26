الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الكرملين: موسكو ترحب بمحاولات مختلف الدول لحل الوضع فى أوكرانيا

الكرملين
الكرملين

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، إن موسكو ترحب بمحاولات مختلف الدول لحل الوضع في أوكرانيا، لكن من المستحيل التعامل مع الأزمة دون مشاركة روسيا.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع موقع صحيفة "أرجومنتي إي فاكتي" الروسية، "هناك العديد من الدول التي ترغب في المساهمة في التسوية السلمية للوضع في أوكرانيا ومستعدة للانضمام إلى تنسيقات مختلفة".

وتابع: "نحن أيضًا نفهم هذا ونرحب بهذه المحاولات، ولكن هل من الممكن حل مشكلة أوكرانيا دون مشاركة روسيا؟ الجواب بلا تردد - من المستحيل".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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