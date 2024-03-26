الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: واشنطن فى حيرة من قرار إلغاء زيارة وفد إسرائيلى

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعرب البيت الأبيض، الإثنين، عن حيرته وخيبة أمله من قرار إسرائيل إلغاء الزيارة المقررة لوفدها إلى واشنطن لمناقشة المخاوف الأمريكية حول شن هجوم محتمل على رفح الفلسطينية.

 

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، عبر نسختها الإلكترونية - "إننا في حيرة من أمرنا بسبب قرار إلغاء الزيارة".


وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن مكتب نتنياهو يظهر من خلال تصريحاته إلى "أن موقفنا تغير بطريقة ما وعلينا أن نقرر ما هي سياستنا.. وهذا لم يحدث"، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي يختلق تصورا ليس له وجود في الواقع.


كما أضاف أن نتنياهو لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يلغي رحلة الوفد، وليس لدى بايدن أي خطط فورية للاتصال بنتنياهو.


يُشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق إلغاء الزيارة بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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