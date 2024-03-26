الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش الأوكرانى يقرّ بصعوبة الوضع فى محيط تشاسيف يار

الجيش الأوكرانى
الجيش الأوكرانى

تواجه القوات الأوكرانية وضعا "صعبا" في محيط مدينة تشاسيف يار الشرقية؛ حيث يتركّز حاليا الهجوم الروسي، وفق مسؤول عسكري أوكراني.

 

وحقّقت موسكو مكاسب ميدانية على خط المواجهة في الأشهر الأخيرة، مع تقدّم قواتها، في حين تعاني كييف من نقص في الذخائر الحيوية التي تعتمد على حلفائها الغربيين في إمدادها بها.


وقال أوليج كلاشنيكوف، المتحدث الإعلامي باسم لواء المدفعية 26، "إنّ الوضع في ما يتعلّق بتشاسيف يار صعب ويسوده التوتر، وذلك ليس لليوم الأول"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

 

وأضاف: "اليوم ينصبّ تركيز العدو في عملياته الهجومية" على هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنّ القوات الروسية "تحاول إجبار دفاعاتنا على التراجع وذلك للوصول إلى تشاسيف يار".

 

ولفت إلى أنّ روسيا تستخدم بشكل متزايد القنابل الموجهة القوية في المنطقة، وأنّ موسكو تلقي هذه القنابل "على المناطق المأهولة بالسكان، وعلى مواقعنا المحصّنة".

 

واضطرّت أوكرانيا لاتخاذ موقف دفاعي في الأشهر القليلة الماضية مع معاناتها من نقص في الذخيرة، وتعليق حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

 

وحذّر قائد القوات البرية الأوكرانية، الأسبوع الماضي، من أن روسيا تسعى لحشد قوة قوامها نحو مئة ألف جندي تمهيدا على ما يبدو لهجوم كبير في الصيف.

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