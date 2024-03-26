"حق عرب" الحلقة 15.. "العوضى" يتخلى عن دينا فؤاد بعد اتهامها بقضية دعارة

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب استنجاد مؤمن شقيق حنان بعرب السويركي وأخبره باحتجاز حنان في قسم الشرطة ، وفور وصول عرب ومشاهدته لحنان وهي مغطاه بملاية السرير ومضبوطة بشقة مشبوهة، انهال عليها بالضرب المبرح وبرغم انها ظلت تردد بأنها مظلومة إلا أنه لن يصدقها وتركها وغادر .

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 15

وطلبت صباح من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

مسلسل حق عرب

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.