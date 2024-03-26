"أبو الدهب يهدد السويركى بقتل صديقه بعد النصب عليه" أهم أحداث الحلقة 15 من حق عرب
شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب، غضب رباح أبو دهب بعد قيام محسن صديق عرب السويركي بالنصب عليه بمبلغ ١٥٠ الف جنيه .
وقال رباح أبو الدهب لعرب :" محسن فين يا عرب الواد ده لو فبطن الحوت هجيبه “ ورد عليه عرب :” انت فاكر إن الدنيا مجبتش غيرك ، أنت تستاهل اللى يحصلك ، أصحاب عرب مايخنوش بعض، فلوسك دي اعتبرها نقطة فرحي "
مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 14
وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.
وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.
أبطال مسلسل حق عرب
والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.
قصة مسلسل حق عرب
وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.
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