الحسينى: "مصر مقفلتش معبر رفح واللّى مش عاجبه يخبط دماغه فى أى حيط"

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن مجلس الأمن الدولي تبنّى قرارًا للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة: "إن كان يتبنى فليفعل ومحدش يرفع إيده بحق الفيتو".

وأضاف الحسيني، خلال تقديم برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "مصر لم تغلق معبر رفح وتنفذ الإسقاط الجوي يوميًا على غزة بالمساعدات الإنسانية، وتفعل ذلك رغم أنف الجميع".

وتابع "طائرات مصرية عسكرية طلعت بوضوح أمام الجميع وتطير تنزّل المساعدات وترجع تاني واللي مش عاجبه يروح يخبط دماغه في أي حيط".