أيام الفساد!

فجر مسلسل " الحشاشين " حالة جدل واسعة بين جموع المصريين، وكثر البحث عن تاريخ تلك الجماعة وإنتشرت فيديوهات تحكي سيرتهم بعضها من متخصصين وأخرى لهواة، إتسم بعضها بالدقة وأخرى بالسطحية، مستغلين اصحاب تلك الفيديوهات حالة الإهتمام التي فرضها " الحشاشين بمهارة إنتاجه ونجاحه في تأدية مهمة التثقيف والتأريخ كإحدى وظائف الدراما الناجحة.

ولأن التاريخ واحد من التخصصات العلمية التي تشهد تعديًا كبيرًا من غير المتختصين ويتصدى له أنواع مختلفة من البشر منهم من يفتقد للتخصص أو الدراسة أو حتى الموهبة وتقتله البطالة ، فأختار التاريخ كمصدر للرزق أو الربح والشهرة ايضًا فتجد حركات كرفع الحواجب ومصمصمة الشفايف في عرض وقائع تاريخية بما لا يليق بمكانة تاريخنا ومجتمعنا ، فما أكثر المواد التاريخية على مواقع البحث وما أسهل الوصول إليها رغم خطورته، فعدم الرجوع إلى مصادر موثقة أو تنطبق عليها شروط مناهج البحث العلمي لضمان دقة المعلومة وقربها من الحقيقة ولا تحمل أغراضًا غير توثيق الوقائع والتاريخ.

وأنا واحد من الناس تستفزني حالة تصدر بعض الشخصيات لهذا التخصص المهم والخطير الذي ترتبط معلوماته بثوابتنا الوطنية أو بشخصيات مهمة لها قدرها ومكانتها فى تاريخنا.

غير المختصين وغير الملتزمين بمنهج البحث التاريخي بإستطاعتهم تحويل الخير إلى شر والحق إلى باطل، يضيفون وقائع وينكرون أخرى، والنتيجة النهائية هي الجور على تاريخ وطنى وتبييض مراحل تاريخية أخرى .

وللأسف أننا البلد الوحيد فى العالم الذي تجد فيه من تخصص في مدح عصر إحتلاله، وتجد من كرس حياته لتبيض وجه مراحل قهره وتجويعه وسرقة أملاكه، في مقابل تجد من تخصص في تشويه مراحل النصر والعزة والإستقلال والتضحيات.

ونحن البلد الوحيد الذي يتجرأ بعض مغرضوه على تشويه أبطاله ورموزه عبر وسائل إعلامه دون خجل او خوف من غضب شعبي أو محاسبة قانوينة .

تاريخنا الحديث والمعاصر ينقسم لمراحل تبدأ من حكم أسرة محمد على وما تضمنته من نجاحات وإخفاقات وتدخلات أجنبية وإحتلال وقهر لشعب مصر ونهب لثرواته، ومرحلة ثورة يوليو وما تضمنته من نجاحات وبطولات وأيام عزة وإنتصارات وإخفاقات أيضًا ، ثم مراحل الإنفتاح وما شهدته من تراجعات وإخفاقات وإنقلابات فى القيم والأخلاق وقوانين السوق، ويمكن إعتبار الثمانينات والتسعينات إمتدادًا طبيعيًا لعصر الإنفتاح. ثم مرحلة ثورة يناير وما أعقبها ونعرفه جميعًا حتى وصلنا لمرحلة الجمهورية الجديدة.

وبما أن هناك من تخصص في تبييض وجه عصر الإحتلال والإستعباد، وبما أنني واحد ممن عاشوا في مهنة البحث والتدقيق والكتابة الصحفية طوال عصر أتسم كله بالفساد وضاع عمرنا وحياتنا العملية من البحث عن قصص الفساد التي كانت سمة هذا العصر

وبما ان الذاكرتين الصحفية والوطنية لا تنسى عصر علت فيه عناوين تحمل أسماء " الديوك والحيتان والاخطبوط ، " عصر حمل نوابه القاب نواب الكيف والقروض والتأشيرات "، عصر أنواع متعددة من " المافيا "، مافيا الأراضي والمخدرات والأدوية واللحوم الفاسدة والمبيدات المسرطنة وأمراض الكلى والفيروسات، عصر المسنودين والتقال وأصحاب النفوذ.

عصر شهد أنواع جديدة من النساء كالمرآة الحديدية والبلاستيكية والفهلوية، وعصر سقوط العمارات ونهب الأموال وتوظيفها وتهريبها.

لذا أعتقد أنه حان وقت الكتابة عنهم جميعا وكتابة كيفية صناعة المليارديرات من أصحاب رخص مصانع الحديد والأسمنت والأدوية والمحمول وغيرها من الشركات التي إنتقلت ملكيتها من الدولة لأشخاص وأسر وعائلات بعينها بدون اى منطق.

حقنا وحق الشعب ان نعرف لماذا إنتهت زراعة القطن المصري طويل التيلة.. ومن سرق بذوره لتزرع في أمريكا بدلًا من مصر، ومن هرب بذور الطماطم لدولة العدو الإسرائيلي ولماذا فضلنا إستيراد القمح بدلًا من زراعته ولماذا الكنتالوب والفراولة بديلا للقمح والقطن وليس أي محصول أخر أطول عمرًا وأكثر فائدة، ولماذا توشكى بدلًا من سيناء في التنمية.

آلاف الملفات وآلاف الشخصيات كانت محور حياتنا طوال الثلاثين عامًا التي عايشناها وعملنا خلالها فى مهنة البحث عن الحقيقة وليس المتاعب، تاريخ من الفساد المتواصل كان فيضًا كالنهر للعمل الصحفي للصحف الحزبية والمستقلة والمعارضة ابطاله هم بارونات وأباطرة، من نوعيات "عليه العيوطى "، لـ " هدى عبد المنعم "، ومن "يوسف عبد الرحمن" و" راندا الشامي " ، " ليوسف والي" و " يوسف غالي "، ومن " الحباك للهباش والنصاب ". كلها ملفات يجب أن يتم فتحها الأن ليكتب جزأ من تاريخنا المعاصر لم تقترب منه الدراما إلى الأن، يحاول البعض إنكاره أو تبيضه وتلميعه بما يمكن أن نسميه " أيام الفساد " التي يحق لنا، بل وجب علينا فتحه بما تيسر لنا ولأبناء جيلنا ممن عاصروا معنا تلك الأيام ولتكن بدايتها من المقال القادم بإذن الله.