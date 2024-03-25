البيت الأبيض يعرب عن خيبة أمله بعد إلغاء زيارة وفد إسرائيلى

قال البيت الأبيض إنه "في حيرة" و"خيبة أمل" من قرار إسرائيل إلغاء الزيارة المقررة لوفدها إلى واشنطن لمناقشة المخاوف الأمريكية بشأن هجوم محتمل في رفح.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيلغي الزيارة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة تهديدها باستخدام حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين: "نحن في حيرة من أمرنا" بسبب الإلغاء.

وأضاف أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدو أنه "يختار خلق تصور لضوء النهار هنا عندما لا يحتاجون إلى القيام بذلك".

وقال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس إن المسئولين الأمريكيين كانوا على اتصال بإسرائيل طوال عطلة نهاية الأسبوع للإعلان عن موقف واشنطن بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وللتوضيح أنه ليس تغييرا في السياسة أو دعما لإسرائيل.

وأضاف المسئول أن نتنياهو لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يلغي رحلة الوفد، وليس لدى بايدن أي خطط فورية للاتصال بنتنياهو.

وكان كيربي قال في وقت سابق إن واشنطن تشعر "بخيبة أمل كبيرة" لعدم قيام الوفد بالزيارة. وبينما تم إلغاء رحلة الوفد، لا تزال زيارة منفصلة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مستمرة.

استقالة وزيرين من حكومة نتنياهو

وفي سياق متصل، استقال الوزير الإسرائيلي، جدعون سار، من حكومة الوحدة الطارئة التي شكلها بنيامين نتنياهو، بسبب عدم إدراجه في حكومة الحرب الأعلى مستوى في البلاد.

انضم سار إلى حكومة الوحدة مع العديد من أعضاء المعارضة الآخرين بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ومن غير المتوقع أن يؤثر رحيله، الذي نقلته رويترز، على استقرار حكومة نتنياهو التي لا تزال تسيطر على أغلبية واضحة في البرلمان.