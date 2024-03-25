انقسامات حادة بين نتنياهو وجانتس بسبب وفد إسرائيل لواشنطن

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على تصريحات وزيره في حكومة الحرب ومنافسه السياسي، بيني جانتس بشأن قرار إلغاء رحلة مقررة لكبار المسئولين الإسرائيليين لواشنطن بسبب قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال جانتس، في منشور على وسائل التواصل إن الوفد الإسرائيلي الذي كان مقررًا أن يزور واشنطن غدًا الثلاثاء يجب أن يستمر" وكتب قائلاً: ليس من الصواب أن يسافر الوفد فحسب، بل سيكون من الأفضل لرئيس الوزراء أن يسافر هو نفسه إلى الولايات المتحدة ويعقد حوارًا مباشرًا مع الرئيس بايدن وكبار مسئولي الإدارة.

العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة

في الوقت نفسه، من المهم أن نتذكر أن العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة هى ركيزة لأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية، والحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية هو رصيد أساسي لا يجب التنازل عنه حتى عندما هكون هناك تحديات وخلافات.

ورد مكتب نتنياهو بأن الزعيم الإسرائيلي “رفض الاقتراح” الذي قدمه جانتس في بيان جاء فيه: "وبعد ترحيب حماس بقرار مجلس الأمن الذي صدر عن طريق امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يقترح جانتس زيارة وفد للولايات المتحدة".