كارولين عزمى عن دورها فى "حق عرب": طبيعة عمل "أنغام" تجعلها مختلفة عن سكان المغربلين

قالت الفنانة كارولين عزمي، إنها شعرت بالانجذاب الشديد من شخصية أنغام في مسلسل "حق عرب"، معبرة: "حسيت في الشخصية إنها فيها صفات مني وصفات تانية بعيدة عني تمامًا".

“حق عرب”

وأكدت الفنانة كارولين عزمي، خلال لقائها ببرنامج "إبداع في مصر" مع الإعلامية سارة سراج، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تهرب من النزاعات والخلافات قدر المستطاع في حياتها الشخصية، ولكن هذا الابتعاد ليس بالقدر الذي يوجد في شخصية أنغام، معبرة: "أنغام مثالية بزيادة، وأنا مش كدا في حياتي الطبيعية".

طبيعة الدور

وتابعت: "كل شخصية مكتوبة بشكل كافي ووافي في المسلسل، وبالتالي الشخصيات بها كل الجوانب التي يبحث عنها النجوم في أعمالهم".

واستطردت: "الشخصية نشأت في المغربلين، ولكن طبيعة الحياة كانت مختلفة معاها بصورة كبيرة، خاصة وأن أنغام كانت في جامعة كويسة، وكانت تعمل مع الأجانب، وبالتالي شكل وتفكير الشخصية مختلف تمامًا عن باقي الشخصيات الموجودة في المغربلين".

أبطال "حق عرب"

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.