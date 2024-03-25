في رابع ليالي الحديقة الثقافية.. تنورة تراثية وإبداعات شعرية واحتفاء بمسيرة محمد زكريا عناني

شهدت الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، أمس الأحد فعاليات الليلة الرابعة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

استمرار عروض السيرة الهلالية في راوي من بلدنا

تنوعت فعاليات البرنامج المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، حيث استكمل الراوي محمد عزت وفرقته رواية السيرة الهلالية، وعلى نغمات الربابة قص الراوي اصطياد دياب ابن غانم غزالة مسحورة قبل أن يتيه وسط الصحاري، ويعثر على ثلاث خيام مملوءة بالذهب واللؤلؤ والمرجان والفضة، فافترش عباءته ليملأها بالكنوز، وأثناء ذلك سمع صوت امرأة تبكي وهي محبوسة ومقيدة، فقال لها دياب من أنت ومن أين أتيت؟ فقالت له إن اسمها هند من عرب بني بكر، فسألها عمن فعل بها هذا، فقالت له ثلاثة يهود، برهوق وجدعون، وشمعون، فسألها عنهم وما يمتلكون من الجيوش، فردت عليه وقالت: لهم 60 ألفا من الجيوش، أكبرهم ساحر إذا خرج للحرب يخرج ومعه ثلاثين ألف فارس، والثاني يخرج ومعه 20 ألفا، والأخ الأصغر يخرج ومعه 10 آلاف، وعندما سألها أين هم قالت عندما تحل قيودي سيأتون إليك؛ لأن الغزالة المسحورة تنقل ما يدور حول الخيام لليهود، فجاء الأخ الاصغر جدعون فدارت بينهما معركة انتهت بقتله، فمدحته المرأة وشكرته، بجانب بعض المواويل الشعبية، تقديم الباحث والشاعر مسعود شومان، واختتمت الفقرة بمباراة غنائية.

واحة الشعراء

عقدت أمسية شعرية بمقهى نجيب محفوظ شارك فيها نخبة من الشعراء، هم حسني منصور، شيماء عزت، جابر المتولي، طاهر سعيد، إيهاب البشبيشى، محمد عبد الوهاب، ناصر محسب، قدموا خلاها مجموعة من قصائدهم الشعرية، أدار الأمسية الصحفي محمد خضير بمصاحبة الفنان أحمد صالح الذى قدم فواصل غنائية منها "درويش سارح في البلاد، يا ورد على فل وياسمين، طلي من الشباك، روبابيكيا".

عطر الأحباب يحتفي بمسيرة الدكتور محمد زكريا عناني

وفي برنامج عطر الأحباب تحدث الشاعر جابر بسيوني عن السيرة الذاتية والإبداعية للناقد الكبير والأكاديمي الراحل د. محمد زكريا عناني، مشيرًا أنه ولد بمحافظة الإسكندرية في سبتمبر عام 1936، وكان متفوقا دراسيا وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة السوربون، وله إصدارات كثيرة مهمة، منها كتاب "الموشحات الأندلسية" الذي باع ثلاثة آلاف نسخة وقت صدوره، كما أشار أن المحتفى به حائز على جائزة الدولة التقديرية، وشغل منصب رئيس هيئة الفنون والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية، وغيرها من سيرة حياة الراحل الكبير وأعماله الأدبية، واختتم "بسيوني" حديثه بالثناء على إصدارات الهيئة وأسعارها المخفضة التي في متناول الجميع، وقدم الشكر للقائمين على تقديم برنامج هذا العام.

وتنفذ فعاليات برنامجي عطر الأحباب وواحة الشعراء من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

إضاءات على إصدارات الهيئة

أقيمت مناقشة لرواية "رحلة رجل الزمن القديم" ليوغه، الصادرة ضمن سلسلة آفاق عالمية ترجمة د. محسن الفرجاني، الذي أوضح في المناقشة أنها تصنف بوصفها رواية كلاسيكية بل ولعلها آخر رواية كلاسكية في تاريخ الأدب الصيني القديم أي الأدب الذي ظهر قبل حركة الرابع من مايو 1919 ورغم تزامن ظهورها مع ثلاث روايات أخرى، إلا أنها لها مكانتها في تاريخ الأدب الصيني، حيث امتازت هذه الرواية دون غيرها بكثير من الخصائص من حيث إنها كانت الأكثر قدرة على التعبير عن عصرها.

وتنفذ فعاليات برنامج إضاءات على إصدارات الهيئة من خلال الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الحسيني عمران.

واختتم اليوم بعرض فني على المسرح الكبير لفرقة التنورة التراثية، وفاصل صعيدى مع الفنان إبراهيم منصور.

وفي جناج الطفل والمهارات الإبداعية والأشعال اليدوية أقيمت عدة ورش فنية لقصر ثقافة 25 يناير منها ورشة عمل الهلال والنجمة، وتلوين فوانيس رمضان، ورشة عمل مسكات، وأساور من الخرز الملون، عمل مجلة عن الزكاة والصدقة، ورشة حكي عن الخليفة عمر بن عبد العزيز، تلوين شخصيات رمضانية.

وفي ورش التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة قدمت ورشة خرز فوانيس رمضان، بجانب ورش الجمعيات الثقافية التى تضمنت ورشة الرسم الحر، الرسم علي الوجه، بالإضافة لورش المواهب منها عمل شكل هندسي إسلامي، ورشة اكتشاف المواهب، وأخرى للتدريب علي الالوان المتناسقة، ومسابقات ثقافية وتوزيع الجوائز. ويقام ضمن البرنامج معرض مركزي لإصدارات الهيئة.

يشار إلى أن البرنامج الثقافي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى، كما تقام ورش تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر 25 يناير، وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.

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