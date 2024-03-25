مزود بأحدث التقنيات.. المستشفى البيطري بجامعة سوهاج عالج 650 حالة خلال 6 أشهر

قاال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفى البيطري التعليمي التابع لكلية الطب البيطري بالجامعة، والذي يقع بقرية الصلعا، يعد واحدا من أبرز المستشفيات البيطرية التعليمية في المحافظة، و يلعب دورًا حيويًا في خدمة المجتمع بالمحافظة، خاصة وأن تربية الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وماعز أحد أهم موارد الدخل الذي تعتمد عليه قري المحافظة، لذا يولي المستشفى اهتمامًا بالغًا بآلية الكشف والعلاج على الحيوانات المختلفة.

تدريب عملي لطلاب الكلية لصقل مهاراتهم لتأهيلهم للعمل بعد التخرج وتعزيز الوعي البيطري في المجتمع

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى البيطري له دور تعليمي أيضا في التدريب العملي لطلاب الكلية لصقل مهاراتهم لتأهيلهم للعمل بعد التخرج، الي جانب تعزيز الوعي البيطري في المجتمع، مضيفًا أنه مجهز بأحدث التقنيات والمعدات البيطرية المتطورة، ومنها جهاز صورة الدم الكاملة، وجهاز الموجات الفوق صوتية وجهاز كشف المعادن وجهاز الأشعة وجهاز التخدير للحيوانات الأليفة، مما يساعد فريق العمل المؤهل والمدرب على توفير الرعاية الطبية الشاملة والفعالة للحيوانات.

معالجة 650 حالة خلال 6 أشهر

وأوضح الدكتور أسامة حسن ابو شامة عميد الكلية ان المستشفى استقبل خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 650 حالة مرضية، حيث استقبل قسم طب الحيوان 183 حالة تعاني من الهزال والضعف العام، وتم علاج الحالات التي تعاني من الالتهابات الرئوية والإسهال في الحيوانات حديثة الولادة، وتسمم العشار في الأغنام، والكيتوسيس في الأبقار، وطفيليات الدم والجلد العقدى، والجرب والقوباء، وأمراض نقص المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم، واللكمة والانتفاخ في المجترات، ومغص الخيول وغيرها.

وأضاف الدكتور احمد محمد السيد يوسف مدير المستشفى البيطري التعليمي، ان قسم الجراحة والتخدير والأشعة استقبل 118 حالة، وأجريت فيه عمليات كبرى وصغرى مثل إزالة الأورام السرطانية، وفتح الكرش والقيصرية، وعلاج الخراجات والكسور وانسداد مجرى البول في عجول التسمين، وعمليات خصي ذكور الحيوانات الأليفة، كما استقبل قسم التوليد والتناسليات 15 حالة تعاني من أمراض مختلفة مثل نقص الخصوبة وعدم الشياع، والشياع المتكرر، والالتهابات الرحمية، مع تشخيص العشار في الحيوانات المختلفة بإستخدام جهاز الموجات الفوق صوتية، كما يقدم قسم أمراض الطيور والأرانب بالمستشفى خدمات خاصة لعلاج أمراض الطيور.