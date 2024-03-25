الحكم على متهم في "أحداث مسجد الفتح"

تعقد محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح".

جدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات في القضية، وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة على ذمة القضية.

وكانت أجلت اليوم الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهم حسن سعيد محمد إمام في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث مسجد الفتح»، لجلسة 25 مارس الجاري.