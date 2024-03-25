"حق عرب" الحلقة 14.. رياض الخولى يشك فى العوضى بأنه حرض على قتله

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، حريق مخزن الخشب الخاص بالمعلم عبدربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، بينما ظهر الشك على ملامح المعلم عبدربه تجاه عرب السويركي وبالأخص بعد سؤال عرب له عن إذا كان له يد في مقتل والده أم لا .

مسلسل حق عرب

وقال المعلم عبدربه لعرب: "الحمد لله أن الحريق مرحش فيه أرواح، بس الغريب أن انهارده انضرب عليا نار واتحرق مخزن الخشب، مين يستاجر يعمل فيا كده".

مسلسل حق عرب

كما سأله عن مكان تواجده خلال هذه الفترة فرد عليه عرب كنت مع "بنتك أنغام".

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل حق عرب، مقابلة عنيفة بين صباح "وفاء عامر" وحنان الغرباوي خطيبة عرب السويركي وتهديدها لها بأن تترك عرب السويركي وتهددها صباح حال تزوجها منه أنها ستقوم بقتلها.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 14

وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.