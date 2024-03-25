العوضى يلقي نفسه بالنار لإنقاذ صديقه من حريق مخزن الخشب.. أحداث الحلقة 14 من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، حريق مغلق الخشب الخاص بالمعلم عبدالربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي.

وفور وصول عرب وشاهد الحريق تلتهم المغلق قرر إلقاء نفسه في الحريق لإنقاذ صديقه “ محسن ” وتمكن بالفعل من إنقاذه وإخماد الحريق.

مسلسل حق عرب

وظهرت مشاعر الأمومة علي المعلمة صباح الجياش، فور مشاهدتها دخول عرب الحريق وانتهابها حالة من الجنون والصراع خوفا علي ابنها.

مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، مقابلة عنيفة بين صباح "وفاء عامر " وحنان الغرباوي خطيبه عرب السويركي وتهديدها لها بأن تترك عرب السويركي وتهددها صباح حال تزوجها منه أنها ستقوم بقتلها.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 14

وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.