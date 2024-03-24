مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. بهجت يكتشف عمل عمر في المخدرات

اكتشف بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني حقيقة عمل حفيده عمر والذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط في الإتجار بالمخدرات والأعمال غير القانونية بالدارك ويب ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14

وقرر الأنصاري أن يزور عمر في منزله الجديد، يواجهه بطبيعه عمله في الإتجار بالمخدرات، إلا أن عمر طلب من جده أن يتركه يتصرف في الامر كله خاصة وانه استطاع ان يحصل على كافه الإثباتات التي تدينهم جميها، وطلب منه جده ان يقوموا بإبلاغ الشرطة ولكن عمر رفض.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ 15من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)