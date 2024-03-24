أحمد العوضى ينتهى من «حق عرب» نهاية الأسبوع الجارى

يواصل الفنان أحمد العوضى تصوير مشاهد مسلسله «حق عرب»، بالتزامن مع عرضه على قنوات «أون»، ومنصة «واتش إت».

ومن المقرر أن يستمر تصوير المسلسل حتى نهاية الأسبوع الجارى، فى ظل تبقى مجموعة من مشاهد الحلقات الأخيرة، مع عمل المخرج إسماعيل فاروق على الانتهاء من أعمال «مونتاج» و«مكساج» الحلقات المتبقية.

وتدور أحداث «حق عرب» فى منطقة الجمالية، حيث يواجه «عرب السويركى/ أحد العوضى» العديد من المشاكل فى حياته، والتى تطارده من الماضى، أثناء بحثه عن ملابسات مقتل والده، وتتصاعد الأحداث حينما يذهب للعمل فى مصنع أخشاب يمتلكه رياض الخولى.

ويشارك فى المسلسل إلى جانب «العوضى»: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة «سينرجى».