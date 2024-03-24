الأحد 24 مارس 2024
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أبوعاصي يوضح لـ"أبواب القرآن" مفهوم التجديد في فهم النصوص القرآنية

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، الضوء على مفهوم التجديد في فهم القرآن الكريم، مؤكدًا على أن الثوابت في النص القرآني تظل كما هي، بينما تتغير الأفراد والمفاهيم بتغير الزمان والمكان.

وأوضح أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الصدقة، على سبيل المثال، تظل ذات دور ثابت في تزكية النفس وتطهيرها، لكن أشكالها وأنواعها قابلة للتغير والتطور.

وأشار إلى أن القرآن الكريم قدم مفاهيم ثابتة تتعلق بالإعداد للعدو، مستشهدًا بالآية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، مبينًا أن الأدوات المستخدمة في الحرب قد تتغير بتغير العصور، فما كان يُعد بالخيل في الماضي، قد يُعد اليوم بالقوى الناعمة أو الاقتصادية أو حتى الحرب الإلكترونية.

وأكد أبو عاصي على أهمية التأويل المعاصر للنصوص القرآنية، مشددًا على أن القرآن لا يقيد المفسرين بفهم واحد للنصوص، بل يدعوهم للبحث والتفكير في مفاهيم جديدة تتناسب مع العصر والبيئة التي يعيشون فيها، مستشهدًا بالآية "ما جعل عليكم من الدين من حرج" للتأكيد على أن الدين لم يُشرع ليكون عبئًا على المؤمنين في أي زمان أو مكان.

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