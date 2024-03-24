غدًا.. الحكم فى وقف قرار وزير التعليم بحظر النقاب بالمدارس

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا حكمها في الدعوى التي تطالب بوقف قرار وزير التربية والتعليم بـحظر النقاب في المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد .

واختصمت الدعوى المقامة من الهيثم عبدالمجيد وأشرف عبدالغني وحملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور ويكرس مبدأ التمييز.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات متعلقة بالزي المدرسي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وأكدت أنّ غطاء الشعر للبنات (اختياري)، لكن يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشدّدت الوزارة على عِلم ولي أمر الطالبة باختيار ابنته وأنّ اختيارها لذلك جاء بناءً على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.