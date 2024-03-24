الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يجدد تعاقده مع إسلام عيسى

إسلام عيسى
إسلام عيسى

أعلن نادي “بيراميدز” تجديد تعاقده بشكل رسمي مع إسلام عيسى في إطار سياسته للحفاظ على عناصره والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول.

وإسلام عيسى يبلغ من العمر 28 عامًا ويعد من أهم اللاعبين في مركز لاعب الوسط والجناح الأيمن، حيث انضم إلى صفوف بيراميدز عام 2019.

ويأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد إسلام عيسى في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة، وسبقها الإعلان عن تجديد المدافع الدولي الشاب أسامة جلال، وكذلك الظهير الأيسر الدولي محمد حمدي في وقت سابق.

وخلال تلك الفترة شارك إسلام بقميص بيراميدز في ١٥٨ مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها اللاعب ٢٦ مباراة بجانب ٢٠ مساهمة تهديفية خلال تلك المباريات.

من جانبه، عبر إسلام عيسى عن سعادته بتجديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار مع هذا النادي الكبير، مؤكدا أنه فخور باللعب في صفوف بيراميدز منذ ٢٠١٩ وارتداء قميص هذا الفريق شرف كبير لأي لاعب.

وأضاف عيسى أن قرار تجديد عقده مع بيراميدز لم يأخذ وقتا ووقع بدون تردد لأنه يشعر بالراحة في النادي الذي لم يتخل عنه لحظة واحدة وقت الإصابة وساعده على العودة قويا بعد رحلة تأهيل في الإمارات.

شدد اللاعب على أنه يسعى لمساعدة زملائه في تحقيق الفوز وحصد البطولات خلال الفترة المقبلة والفريق أمامه منافسة قوية على لقب الدوري.

بيراميدز اسلام عيسى رسمي مع الجناح إسلام عيسى بتجديد تعاقد إسلام عيسى رار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد إسلام عيسى إسلام عيسى بقميص نادي بيراميدز في ١٥٨

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

منتخب كرواتيا يزور الأهرامات: ماذا قالوا عن العاصمة الإدارية الجديدة؟

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

حقيقة زيادة رسوم استمارة بطاقة الرقم القومي

5 طقوس يومية بسيطة يمكن أن تمنع حصوات الكلى

صدفة تجمع عمرو الليثي بسيدة تبكي في الشارع.. ماذا حدث؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق