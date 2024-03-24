رسميًا.. بيراميدز يجدد تعاقده مع إسلام عيسى

أعلن نادي “بيراميدز” تجديد تعاقده بشكل رسمي مع إسلام عيسى في إطار سياسته للحفاظ على عناصره والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول.

وإسلام عيسى يبلغ من العمر 28 عامًا ويعد من أهم اللاعبين في مركز لاعب الوسط والجناح الأيمن، حيث انضم إلى صفوف بيراميدز عام 2019.

ويأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد إسلام عيسى في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة، وسبقها الإعلان عن تجديد المدافع الدولي الشاب أسامة جلال، وكذلك الظهير الأيسر الدولي محمد حمدي في وقت سابق.

وخلال تلك الفترة شارك إسلام بقميص بيراميدز في ١٥٨ مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها اللاعب ٢٦ مباراة بجانب ٢٠ مساهمة تهديفية خلال تلك المباريات.

من جانبه، عبر إسلام عيسى عن سعادته بتجديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار مع هذا النادي الكبير، مؤكدا أنه فخور باللعب في صفوف بيراميدز منذ ٢٠١٩ وارتداء قميص هذا الفريق شرف كبير لأي لاعب.

وأضاف عيسى أن قرار تجديد عقده مع بيراميدز لم يأخذ وقتا ووقع بدون تردد لأنه يشعر بالراحة في النادي الذي لم يتخل عنه لحظة واحدة وقت الإصابة وساعده على العودة قويا بعد رحلة تأهيل في الإمارات.

شدد اللاعب على أنه يسعى لمساعدة زملائه في تحقيق الفوز وحصد البطولات خلال الفترة المقبلة والفريق أمامه منافسة قوية على لقب الدوري.