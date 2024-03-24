تأجيل محاكمة 19 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 19 متهما بالانضمام لجماعة ارهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تزوير المرج" لجلسة 12 مايو المقبل لمرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

تأجيل محاكمة 19 متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

الجدير بالذكر أن هذه القضية هي رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.