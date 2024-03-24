قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم بقتل شاب طعنًا؛ بسبب خلافات بينهما في شبرا، لفضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

إحالة أوراق المتهم بقتل شاب طعنًا بسبب خلافات بينهما في شبرا

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط قتيل في شبرا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنات نافذة، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شخص تجمعه خلافات سابقة مع المجني عليه، وفي يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة حتى سقط قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.