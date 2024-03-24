مصرع سيدة في حريق بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، نتيجة حريق نشب في منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض بدائرة مركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز.

مصرع سيدة في احتراق منزل بسبب تسرب غاز البوتاجاز بسوهاج

وتلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ باندلاع حريق داخل أحد المنازل بدائرة المركز ووجود حالة وفاة، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وقوات الحماية المدينة، وتبین من المعاينة والفحص، نشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض ملك حارس... أ «55 سنة- عامل»، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماه قبل امتداد النيران إلى بقية المنازل المجاورة، ونتج عن الحريق مصرع زوجة مالك المنزل حنان... أ «50 سنة- ربة منزل»، وتقيم بذات الناحية، متأثرة بإصابتها بحروق نارية متفرقة بالجسم، فضلًا عن احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وتبين أن سبب الحريق تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.