الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة في حريق بسوهاج

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، نتيجة حريق نشب في منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض بدائرة مركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز.

مصرع سيدة في احتراق منزل بسبب تسرب غاز البوتاجاز بسوهاج

وتلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ باندلاع حريق داخل أحد المنازل بدائرة المركز ووجود حالة وفاة، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وقوات الحماية المدينة، وتبین من المعاينة والفحص، نشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض ملك حارس... أ «55 سنة- عامل»، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماه قبل امتداد النيران إلى بقية المنازل المجاورة، ونتج عن الحريق مصرع زوجة مالك المنزل حنان... أ «50 سنة- ربة منزل»، وتقيم بذات الناحية، متأثرة بإصابتها بحروق نارية متفرقة بالجسم، فضلًا عن احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وتبين أن سبب الحريق تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية المرور امن القاهرة أمن الجيزة النيابة العامة تسرب غاز سوهاج مصرع سيدة احتراق منزل

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

توقعات مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14 | هل يقتل شبح شيماء سيف الكبير ؟

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعي الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضي

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس