رئيس مياه البحيرة يتفقد روافع ومحطات الشركة ويتابع أعمال سحب مياه الأمطار

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عددًا من شوارع مدينة رشيد، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بواسطة معدات وسيارات الشركة، كما تفقد جميع روافع ومحطات المدينة والتأكد على جاهزيتها.

وأشاد نشأت، خلال الجولة بمدينة رشيد بجهود العاملين بالشركة في رفع تجمعات مياه الأمطار واستمرارهم في مواقع عملهم على مدار اليوم في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها محافظة البحيرة.

وشهد نشأت، أعمال سحب مياه الأمطار بجميع شوارع وأحياء المدينة، وتفقد رافع المحطة والرافع الإضافي ومحطة مياه الجدية ومحطة معالجة صرف صحي رشيد ومحطة مياه إدفينا للاطمئنان على سير العمل.

وأضاف نشأت، أن المحافظة شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ فجر اليوم حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على المدن الساحلية بالمحافظة خلال هذه الأيام.

وأشار نشأت، إلى أنه تم اتخاذ كل إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وجميع الروافع ومحطات الصرف الصحي مسبقًا بجميع فروع الشركة على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كل الجهات.

وقال "نشأت"، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالشركة وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بالمحافظة ومع السادة رؤساء الشبكات والفروع والمحطات على مستوى مراكز المحافظة.

وتابع، كما قام جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا حسب خطة الطوارئ.

وناشد رئيس الشركة، المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد، ونهيب بكل المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الاتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضى.

وأكد نشأت، أن العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة يبذلون جهودًا غير عادية أثناء هذه النوة من أمس إلى الآن ويواصلون العمل بكل جهد وكفاح وبكل وطنيه ويتواجدون في جميع الشوارع والميادين في ظل هذه الأجواء القاسية.. حيث شهد معظم مراكز ومدن المحافظة من أمس إلى اليوم أمطارا متوسطة إلى خفيفة.