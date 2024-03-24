الأحد 24 مارس 2024
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مصر

"الزراعة" تحذر من رى القمح أو رشه اليوم

قمح
قمح

حذر الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من ري القمح اليوم أو رشه في جميع أنحاء الجمهورية، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار في شمال البلاد وتوقع هبوب رياح قوية.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، أن القمح يعتبر من أهم المحاصيل الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري، حيث يستخدم في إنتاج الخبز والمكرونة، ويعتبر تبن القمح غذاءً أساسيًا للحيوانات. ولذلك، تولت الدولة أهمية خاصة لزيادة إنتاجية القمح سواء بالزراعة الرأسية أو الأفقية، وتشجيع المزارعين على زراعته لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد السكان والطلب على منتجاته. 

كما أشار فهيم إلى ضرورة أخذ الاعتبارات الجوية في الاعتناء بالري، مع تجنب ري الحقول أثناء هبوب الرياح لتفادي تشتت المياه وضرر المحاصيل.

هبوب الرياح الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنحاء الجمهورية

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