الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 172 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

مخالفه محال
مخالفه محال

حررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، 172 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

 

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

 

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183 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

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169 مخالفة للمحال بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

ونص القرار في مادته الأولى على «أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها».

مخالفة ترشيد استهلاك الكهرباء استهلاك الكهرباء الكهرباء الداخلية قرار مجلس الوزراء

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