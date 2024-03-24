الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سماع الشهود في محاكمة 19 متهما في خلية المرج الثالثة

ارشيفية
ارشيفية

تستمع محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال، لشهادة الشهود في محاكمة 19 متهما بـ خلية المرج الثالثة، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، إن المتهمين في غضون الفترة من عام 2022، المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.

ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب

والمتهمون من الـ 13 وحتى الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الـ 12 بمستندات تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد بإلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلي باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.ارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال، لشهادة الشهود في محاكمة 19 متهما بـ خلية المرج الثالثة، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.

وزارة الداخلية المرور امن القاهرة أمن الجيزة النيابة العامة محاكمة 19 متهم خلية المرج الاستماع للشهود

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