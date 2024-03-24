الأحد 24 مارس 2024
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مصر

أطباء قصر العينى ينجحون فى عملية نادرة بمنظار الجهاز الهضمى بدل الجراحة

عملية
عملية

نجح فريق طبي من كلية طب قصر العيني في إجراء عملية نادرة من خلال منظار الجهاز الهضمي، في 20 دقيقة، لشاب يعاني من صعوبة في البلع نتيجة إصابته بتعذر ارتخاء عضلة المريء، وتم بثها مباشرة لأول مرة في تاريخ طب قصر العيني في 7 دول، هي: إيطاليا وإسبانيا والمغرب وتركيا وفرنسا ولبنان والمغرب.

الخشت: نجاح الفريق الطبى بطب القاهرة إضافة إلى سجل نجاحات مستشفيات قصر العينى وتميز كوادرها الطبية وكفاءتهم علميًا ومهنيًا

وأشاد محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بنجاح الفريق الطبي، برئاسة الدكتور كريم أبوالمجد أستاذ الجراحات الدقيقة، موضحًا أن هذا النجاح إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات قصر العيني المشهودة وتميُز كوادرها الطبية.

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من جانبه، قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني: إن هذه العملية التي أجريت من خلال منظار الجهاز الهضمي تمت ضمن أكبر مؤتمر وورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي على مستوى العالم، وهو أوروبي الأصل، ودائما البث يكون من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ولأول مرة يتم البث في منطقة البحر المتوسط، وتم اختيار مصر وجامعة القاهرة والفريق لبث حالة مباشرة على الهواء.

وأوضح الفريق الطبي أن الحالة تمثلت لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا ويعاني من صعوبة في البلع منذ عامين نتيجة لمرض "الأكاليزيا"، أو تعذر ارتخاء عضلة المريء، وتم إجراء العملية بشق عضلة المريء بالمنظار دون التدخل الجراحي التقليدي، ومن خلال استخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث، وهي من الحالات المتقدمة بشق عضلة المريء بالمنظار وبدون تدخل جراحي.

وضم الفريق المصري الأساتذة المساعدين في قسم الجهاز الهضمي والمناظير التداخلية المتقدمة بكلية طب قصر العيني، وهم: الدكتورة شيماء الخولى، والدكتور محمد الشربيني، والدكتور كريم عصام، والدكتور هاني حجاج، والدكتورة عبير عوض، والدكتور كيرلس يوسف.

جامعة القاهرة الفريق الطبي التدخل الجراحي استخدام تقنية مناظير الفراغ منطقة البحر المتوسط الجهاز الهضمي

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