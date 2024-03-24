الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"العوضى" يزور قبر والده ويوعده بأخذ ثأره.. أحداث الحلقة 12 من "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل حق عرب، زيارة عرب السويركي لقبر والده ليتحدث معه عن حيرته قائلًا: "مجليش نوم لحد دلوقتي برغم إن عيني مش شافتك، ولا أعرف يعني إيه أب، مش عارف حتى أعيط عليك".

واختتم حديثه قائلًا: "أنت خلفت راجل ولو ليك تار هاخده حتى لو من عبدربه".  

وانطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل على مواجهة عرب السويركي (العوضي)، عبدربه وسؤاله عما إذا كان هو الذي قتل والده جلال السويركي، وتنتهي الحلقة عند هذا السؤال.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 12

وخلال الحلقة 12 من المسلسل دارت شكوك عدة بداخل عرب السويركي وجعله يرجع للماضي ويتذكر أحداث قتل والده جلال السويركي، ليعيد التفكير والشك في عبد ربه (رياض الخولي).

مسلسل حق عرب

وأخذ يتحدث مع حنان الغرباوي حول شكوكه تجاه ما حدث بالماضي، وحذرته من فتح حديث مع عبدربه فيما يخص قتل والده حتى لا ينتقم منه، خوفًا على عرب السويركي.

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

كما شهدت الحلقة تعدي سميحة ابنة عبدربه على عرب السويركي، إلى أن قامت صباح والدتها بضربها على وجهها.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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