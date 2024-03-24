الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال بابوا غينيا الجديدة

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال بابوا غينيا الجديدة.

 

وقال مركز الإنذار من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي" بسبب الزلزال الذي وقع على عمق يناهز 35 كلم".

 

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن "الزلزال الملحوظ" وقع على بعد حوالي 88 كلم جنوب غرب ويواك، وهي بلدة يسكنها 25 ألف شخص، وتعد عاصمة مقاطعة إيست سيبيك في بابوا غينيا الجديدة، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.


جدير بالذكر أن الزلازل متكررة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي؛ وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

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