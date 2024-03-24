الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش الأوكرانى يعلن التصدى لـ54 هجوما روسيا فى 5 اتجاهات

الجيش الأوكرانى
الجيش الأوكرانى

أعلن الجيش الأوكرانى أن قواته تصدت اليوم لـ 54 هجوما روسيا فى اتجاهات: ليمان وباخموت وأفديفكا ونوفوبافليفكا وخيرسون.

 

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأنه وقع 64 اشتباكا قتاليا على الجبهة خلال النهار، بحسب وكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

 

واستهدفت القوات الجوية الأوكرانية، ثمانى مجموعات من القوى العاملة والمعدات للقوات الروسية، مشيرة إلى أن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت ثمانية أهداف "معادية"؛ بما فى ذلك مجموعة عنقودية وأربع نقاط مراقبة ورادار ونظام مدفعية ونظام دفاع جوى.

 

ونفذ الجيش الروسى - خلال النهار - ست ضربات صاروخية و70 غارة جوية، كما أطلق 72 صاروخا.

 

وذكرت "يوكرينفورم" - فى إشارة إلى قيادة العمليات الجنوبية - أن القوات الروسية تواصل ممارسة الضغط على القوات الأوكرانية على رأس الجسر بالقرب من كرينكى فى منطقة خيرسون، حيث يحتفظ الجنود الأوكرانيون بمواقعهم.

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