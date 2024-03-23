الفنون الشعبية للأطفال تخطف الأنظار في ليالي رمضان الثقافية بقنا

ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة قنا، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدد من الفعاليات المتنوعة للجمهور احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت الليلة الخامسة عرضا فنيا لفرقة قنا للموسيقى العربية تضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة منها "مرحب شهر الصوم، الرضا والنور، رمضان جانا، لأجل النبي"، بجانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية بعنوان "معلقات رمضانية".

وشهدت مواقع الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات التي تقام بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، حيث أقام قصر ثقافة الطفل ليلة رمضانية وقدمت فرقة الفنون الشعبية أطفال عروضا مميزة منها "فرحة رمضان، مدد يارب التنورة، صعيدي يابوي، قنا يا بلدنا ياحلوة، قلب الدنيا"

واستمرارا للفعاليات أقام بيت ثقافة الحرية محاضرة بعنوان "مكانة غزوة بدر في التاريخ الإسلامي" شرح خلالها أحمد عبد القادر، أهمية انتصار المسلمين في غزوة بدر، في ظل الظروف القاسية التي كانت تمر بها الدعوة الإسلامية في بدايتها، وأن الغزوة جاءت كحد فاصل بين الحق والباطل، كما أنها رسخت لمكانة الإسلام في الجزيرة العربية كلها، وأظهرت المسلمين كقوة صاعدة، وهو ما أدى إلى دخول الكثيرين في الإسلام بلا حرب.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.