السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يستفاد العالم من "60 دقيقة سنويًا بلا كهرباء أو اضواء"؟

ساعة الارض
ساعة الارض

تخيل لحظة من الهدوء المطلق، حيث يتوقف كل شيء عن الحركة والضوضاء، وتستطيع النظر للسماء المظلمة بدون أي تشويش. هذه الساعة الواحدة سنويًا بدون كهرباء أو أضواء تمنح العالم فرصة فريدة للاستفادة من الظلام التام والهدوء.

ويوم ساعة الأرض هو حدث عالمي يتم فيه تشجيع الناس على إيقاف الأنشطة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في الليل، وذلك بهدف توفير الطاقة ورفع الوعي بقضايا البيئة وتغير المناخ، حيث يتم تنظيم هذا الحدث سنويًا عادة في آخر سبت في مارس، ويشارك فيه ملايين الأشخاص والمؤسسات حول العالم من خلال إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة.

يستفيد العالم من يوم ساعة الأرض بعدة طرق، منها: 

- توفير الطاقة:

إن يوم ساعة الأرض الذي يتم تنظيمه سنويًا في آخر سبت في مارس يساهم إيقاف الأجهزة الكهربائية غير الضرورية يقلل من استهلاك الطاقة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

فى يوم ساعة الأرض 2024.. مبادرة رمزية للفت الانتباه إلى تغير المناخ

رفع الوعي بقضايا البيئة: 

و يعمل الحدث على تسليط الضوء على قضايا البيئة وتغير المناخ، ويشجع الناس على التفكير في أسلوب حياتهم وتأثيرهم على البيئة.

-تشجيع العمل الجماعي:

 يعزز يوم ساعة الأرض الروح الجماعية والتعاون بين الأفراد والمجتمعات في سبيل تحقيق الأهداف البيئية المشتركة.

-دعم المبادرات البيئية: 

يتيح هذا الحدث فرصة للمؤسسات والجمعيات البيئية لتقديم مبادراتها وجذب الانتباه إلى عملها في مجال الحفاظ على البيئة.

تحفيز الابتكار:

 قد يلهم يوم ساعة الأرض الناس لاكتشاف طرق جديدة وإبداعية لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين الاستدامة.

باختصار، يعمل يوم ساعة الأرض على توحيد الجهود العالمية نحو حماية البيئة والحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة

ساعة الأرض توفير الطاقة الوعي البيئة العالم

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فى يوم ساعة الأرض 2024.. مبادرة رمزية للفت الانتباه إلى تغير المناخ

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