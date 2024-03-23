أنا الأسد.. يلا..

قط متنمر.. يركض كأنه أسد..

يرجع لأصله فقط عندما يواجه الأسد..

يعرف قدره وحجمه الحقيقي أمام الأسد فقط..

يتمنى أن يكون مكان الأسد، ولكن كيف يفلح؟

يشكك في قدرات الأسد..

يتهمه بالاختفاء والاختباء والصمت..

يتخيل هذا مع أوهام ذاته المتضخمة..

لا يدرك أن الاختفاء والاختباء والصمت هي فلسفة حياة الأسد..

يشكر في الأسد..

يشحت رضا الأسد عنه..

في قرارة نفسه.. يخاف الأسد ويهابه..

يوحي للأسد ويحاول تضليله..

يكذب ليوهم الأسد أنه سنده..

يخدع ليؤكد للأسد أنه الذي يحميه من حيوانات الغابة..

يعتبر أن صمت الأسد يعني موافقته الضمنية..

لا يعلم كيف يراه الأسد..

لا يتخيل إلى أي مدى يكشفه الأسد..

لا يتصور ما يراه فيه الأسد بدون كل أقنعته الوهمية..

قط نرجسي متنمر..

لا يرى في الحياة سواه..

يعقد الصفقات.. ينهش في الحكايات..

أسد لا يرى في نفسه مركز الكون..

أسد مرت عليه تجارب كل حيوانات الغابة..

تمر الأيام.. ولم يتحول القط إلى أسد.. مهما حاول أن يحلق في أعالي الغابة..

تمر الأيام.. ولم يتحول الأسد إلى قط.. وظل سيد الغابة الحقيقي بسمو وشموخ..

قط نرجسي متنمر.. لا يعترف بعزة النفس..

ينسحق ويكذب.. لتحقيق مصالحه..

يرتدي بدلة.. يرتدى ماركات..

ويظل عقله عقل قط.. لا يرتقي إلى عقلية الأسد ومكانته وهيبته..

يعتقد الأسد في القول المأثور في التعامل مع حيوانات الغابة.. لو كانت الجزمة مقاسك.. ألبسها.

نقطة ومن أول الصبر..

أفضل أشكال الابداع هي القصص القصيرة.. لأنها مزيج بين الخيال والحقيقة.. بين الوهم والواقع.. بين المباشر وغير المباشر.. بين الموضوعية والتوجيه.. بين الوصف والاسقاط.. بين الحصانة والانحطاط.. شكل حقيقي شبه افتراضي من شخصيات نعرفها على حقيقتها وشخصيات كنا نتصورها أفضل بكثير مما اكتشفناه فيها من إجرام إنساني يفوق كل مواثيق القوانين الإنسانية.

نعيش في عالم ينتمي غالبيته لحديقة الحيوان حسب الصفات والتصرفات، ويظل البعض القليل ينتمي إلى عالم المجانين الذي يرفض ما سبق، ويعيش في عالم صنعه بنفسه حسبما كان يحلم ويتمنى.

امبراطورية يم يم..

وجهًا لوجه.. مواء القط الوهمي وزئير الأسد الإنسان..