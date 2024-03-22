صدر حديثا.. "سلبيات التجميل" مجموعة قصصية لـ " فاطمة كمال "

أطلقت الكاتبة الدكتورة فاطمة كمال المجموعة القصصية الأولى "سلبيات التجميل" عن دار الأهرام للنشر.

وتتضمن مجموعة "سلبيات التجميل" 12 قصة متنوعة، حيث تتناول حكايات وأشكال مختلفة من حالات التجميل المختلفة والآثار السلبية لكل منها أثناء وبعد الخضوع للتجميل، مع التحذير من أهمية اختيار الطبيب بدقة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

كما تتناول بعض المواقف الحياتية التي يتعرض لها المرضى بشكل يومي، وتضم الرواية في طياتها مختلف الأجناس من الذكور والإناث بطريقة رائعة تجذب الانتباه بدقة عالية.

وقالت الدكتورة فاطمة كمال إن المجموعة تسرد مختلف القصص المنوعة التي صادفتها خلال عملها في مجال التجميل.

وأكدت أن الكتاب يكشف أن الرجال لديهم هوس التجميل أيضا، موضحة أن التجميل لا يقتصر على الرغبة لدى المريض في أن يكون جذاب، بل أن يكون يصلح إجراء له التجميل أم لا.