الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الغنى الفاحش... اعترافات المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمرج

حبس
حبس

أقر المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالمرج  امام  نيابة المرج بحيازة كمية كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وبرروا عملهم في تجاره المخدرات لرغبتهم في الغني الفاحش، وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات،كما امرت  بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كجم من مخدر الأستروكس)، كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته 2 كجم من مخدر الحشيش – سلاح أبيض، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

المواد المخدرة الأجهزة الأمنية امن القاهرة نيابة المرج حبس

مواد متعلقة

القبض على 4 متهمين بحوزتهم 8 كيلو حشيش و1600 قرص مخدر في الشروق

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

تصريحات نارية لمحمود كهربا "المثير للجدل" (إنفوجراف)

بعد تحريك البنزين والسولار.. هل تتأثر أسعار السلع والخضروات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟