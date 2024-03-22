الغنى الفاحش... اعترافات المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمرج

أقر المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالمرج امام نيابة المرج بحيازة كمية كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وبرروا عملهم في تجاره المخدرات لرغبتهم في الغني الفاحش، وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات،كما امرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كجم من مخدر الأستروكس)، كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته 2 كجم من مخدر الحشيش – سلاح أبيض، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.