التحريات في سقوط مصعد بالسلام: متهالك ويحتاج للصيانة

انتقل فريق من نيابة السلام لسؤال المصابين في سقوط مصعد عقار بمدينة السلام، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحريات الأولية بأن المصعد كان متهالك ويحتاج للصيانة.

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر سقوط مصعد عقار سكني بمدينة السلام.

وكان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغًا بسقوط مصعد داخل عقار بدائرة القسم، ووجود مصابين.

على الفور انتقل رجال الأمن وتبين من الفحص وجود 5 مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.