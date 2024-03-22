الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحريات في سقوط مصعد بالسلام: متهالك ويحتاج للصيانة

سقوط مصعد
سقوط مصعد

انتقل فريق من نيابة السلام لسؤال المصابين في سقوط مصعد عقار بمدينة السلام، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحريات الأولية بأن المصعد كان متهالك ويحتاج للصيانة.

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر سقوط مصعد عقار سكني بمدينة السلام.

وكان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغًا بسقوط مصعد داخل عقار بدائرة القسم، ووجود مصابين.

على الفور انتقل رجال الأمن وتبين من الفحص وجود 5 مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

نيابة السلام السلام التحريات الأولية قسم شرطة السلام رجال الامن

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص إثر سقوط مصعد عقار بمدينة السلام

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

تصريحات نارية لمحمود كهربا "المثير للجدل" (إنفوجراف)

بعد تحريك البنزين والسولار.. هل تتأثر أسعار السلع والخضروات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟